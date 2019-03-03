اعتقال مغتصب طفلة في أيمن الموصل

2019/03/03 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، اعتقال رجل اغتصب طفلة بعمر 3 سنوات في محافظة نينوى، مشيرة الى ان القاء القبض تم بعد ساعة ونصف من إرتكابه الجريمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مديرية شرطة الحدباء التابعة لقيادة شرطة نينوى وبعد تشكيل فريق عمل بإشراف قائد الشرطة، ألقت القبض على أحد المجرمين بعد قيامه بجريمة إغتصاب بحق طفلة بريئة تبلغ من العمر ثلاث سنوات تم نقلها إلى المستشفى لإسعافها ومعالجتها”.

وأشار الى ان “عملية القاء القبض تمت بعد ساعة ونصف من إرتكابه الجريمة في منطقة الفاروق في الجانب الأيمن لمدينة الموصل”، مبينا ان “المجرم يبلغ عمره ٣٩ سنة”.

وتابع معن، انه “تم تدوين أقواله بالإعتراف إبتدائياً وقضائياً وسيتم إكمال جميع الإجراءات القانونية ليتم إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لإنزال أقصى العقوبات بحقه”.

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