خبير عسكري سوري: أمريكا تحاول إعادة إنتاج الإرهاب وتصريح لافروف بمثابة إنذار

2019/03/03 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختصار المتغيرات الحالية في سوريا بالارتكاز على انتصارات الجيش العربي السوري وحلفائه أمر قد يبعد قليلا عن الواقع الممتد على ما تبقى من الجغرافيا السورية التي مازالت تحت سيطرة مجموعات مسلحة، منها مازال حتى اللحظة يدعمها التركي بالإضافة إلى وجود قسد في شرقي الفرات، وكذلك الأمريكي يدعم قوات "قسد" ويدعي أنه يحارب الإرهاب أو قضى على تنظيم داعش الإرهابي.

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