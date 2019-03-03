علي حصني في مقر اتحاد الكرة لاستئناف العقوبة الصادرة بحقه

2019/03/03 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… وصل مهاجم المنتخب الوطني ونادي القوة الجوية، علي حصني، الى مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم، من اجل تقديم استئناف حول العقوبة الصادرة بحقه من قبل الاتحاد.وقال حصني في تصريح لوكالة / المعلومة /، إنه “فوجئت بقرار العقوبة الصادر من قبل الاتحاد، ولم اكن متواجداً في بغداد بل في البصرة واليوم وصلت […]

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