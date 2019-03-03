الجيل الجديد تعليقا على اعتقال عبدالواحد: قضاء كردستان مسلوب الإرادة

2019/03/03 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعتبرت كتلة الجيل الجديد النيابية، الاحد، بأن اعتقال رئيسها شاسوار عبدالواحد، يحمل بعدا سياسياً لا قانونياً، مشيرةُ الى ان السلطة القضائية الكردستانية مسلوبة الارادة، وغير مستلقة.وذكرت الحركة، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (3 اذار 2019)، أن “مذكرة القاء القبض الصادرة بحق رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، جاءت خلافا […]

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