طائرة “انتحارية” بتقنية الذكاء الصناعي.. سلاح روسي جديد

2019/03/03 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفت شركة “كلاشنكوف” الروسية لتصنيع الأسلحة، مؤخرا، عن أحدث أسلحتها، حيث استخدمت فيه الذكاء الصناعي لإنتاج طائرة انتحارية من دون طيار ستمثل تحديا كبيرا لأي أنظمة دفاع جوي، سواء في كشفها أم اعتراضها.الطائرة ذات الجناح الثابت التي أنتجتها مجموعة “كلاشنكوف” بالتعاون مع “زالا إيرو” الروسية للصناعات الجوية، أطلق عليها اسم KUB-UAV، […]

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