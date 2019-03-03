ديالى.. الحشد الشعبي ينفي اعتقال كادر قناة KNN الكردية بخانقين

2019/03/03 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الحشد الشعبي،اليوم الأحد، اعتقال كادر قناة KNN الكردية لعدم امتلاكهم رخصة وتخويل للتصوير، في قضاء خانقين بديالى.وذكرت ممثلية خانقين للحشد الشعبي، في بيان تلقت

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