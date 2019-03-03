القبض على مغتصب طفلة بعد 90 دقيقة من جريمته في أيمن الموصل

2019/03/03 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

أعلنت وزارة الداخلية، القبض على متهم بإغتصاب طفلة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وقال الناطق باسم...

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