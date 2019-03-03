English | كوردى


بالصورة: انهيار مدرسة اثناء الدوام في ميسان
2019/03/03 | 16:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

انهارت احدى المدارس الاعدادية, الاحد, اثناء دوام الطلاب في محافظة ميسان.

 

وبحسب مصادر محل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصورة: انهيار مدرسة اثناء الدوام في ميسان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصورة: انهيار مدرسة اثناء الدوام في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).

كامل التفاصيل في: سومر نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا