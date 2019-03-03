بالصورة: انهيار مدرسة اثناء الدوام في ميسان

2019/03/03 | 16:30

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سومر نيوز: بغداد..



انهارت احدى المدارس الاعدادية, الاحد, اثناء دوام الطلاب في محافظة ميسان.

وبحسب مصادر محل...

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