2019/03/03 | 16:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصورة: انهيار مدرسة اثناء الدوام في ميسان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
انهارت احدى المدارس الاعدادية, الاحد, اثناء دوام الطلاب في محافظة ميسان.
وبحسب مصادر محل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصورة: انهيار مدرسة اثناء الدوام في ميسان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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