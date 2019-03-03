حكيم شاكر: الزوراء عازم على بداية طيبة امام ذوب أهن

2019/03/03 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدرب كرة الزوراء حكيم شاكر أن هدفه من مباراة ذوب أهن يوم غد تحقيق بداية جيدة ‏لتكون انطلاقة حقيقية للفريق في بطولة الأندية الأسيوية.‏ وسيلتقي الزوراء بمضيفه ذوب أهن أصفهان مساء يوم غد ضمن الجولة الأولى من بطولة ‏أندية أبطال أسيا في استاد فولاذ شهر بمدينة أصفهان.‏ وقال حكيم شاكر في المؤتمر الصحفي الخاص […]

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