ايطاليا تقدم مبلغ 2.4 مليون يورو لدعم استقرار العراق

2019/03/03 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت الحكومة الإيطالية دعما إضافيا قدره 2.7 مليون دولار أميركي (2.4 مليون يورو) لمشروع إعادة الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يدعم المجتمعات المتضررة من تنظيم داعش، ليبلغ مجموع مساهماتها 12.9 مليون دولار.وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق جيراردو نوتو في بيان اليوم : ” لقد أُعلن العراق خالياً من […]

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