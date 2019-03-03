حكم بالسجن 6 سنوات على مدانين بتزوير العملة في النجف

2019/03/03 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة جنايات النجف، الاحد، حكمين على مدانين اثنين بالسجن 6 سنوات على كل واحد منهما عن جريمة الترويج لمبالغ مالية مزيفة في المحافظة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، اليوم، (3 آذار 2019)، أن "محكمة جنايات النجف وجدت ان المدانين كان بحوزتهم مبالغ مالية مزيفة بالدينار العراقي والدولار الاميركي وان حيازتهما كانت بقصد الترويج وحكمت عليهم بالسجن ست سنوات".

وأضاف أن "الأحكام بحقهم تأتي استنادا لأحكام المادة 52/1/أ من قانون البنك المركزي العراقي".

جدير بالذكر ان السلطة القضائية تصدر بين الحين والاخر احكاما تطال متهمين بقضايا مختلفة.

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