المنافذ الحدودية: اعتقال مسافر عراقي مطلوب للقضاء في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة

2019/03/03 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، اعتقال مسافر عراقي مطلوب للقضاء في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة.

وذكر إعلام الهيئة، في بيان اليوم، 3 آذار 2019، ان "أمر القبض جاء وفقا لكتابي مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي ومذكرة إلقاء القبض من قيادة عمليات البصرة /قسم الاستخبارات وفق المادة( 405 )من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة المادة / 31 منة (شروع بالقتل)".

وأضاف أنه تمت إحالة المتهم وفق محضر اصولي إلى مركز شرطة الشلامجة لعرضه أمام قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ر.إ

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