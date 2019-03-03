الغاء قرار اعفاء مدير عام تربية الديوانية من منصبه(وثيقة)

2019/03/03 | 16:30

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بغداد -عراق برس-3آذار/مارس: قررت وزارة التربية، الاحد ، الغاء قرار اعفاء مدير عام تربية الديوانية من منصبه.

وبحسب كتاب صادر عن مكتب الوزير ، فقد ” تقرر الغاء قرار اعفاء (عقيل عبد السادة عبيد) مدیر عام تربية الديوانية، من منصبه وتكليف النائب الثاني لمحافظ الديوانية من موقع أدنى لإدارة المديرية العامة، لعدة أسباب منها:

“عدم استيفاء الشكلية التي حددها القانون لإعفاء أصحاب الدرجات العليا، حيث أن الاعفاء يبنى على استجواب مسبب، مشيرين فيه الى المخالفات المرتكبة، في حين ان قرار مجلس المحافظة استند على استجواب سابق، سبق وان تم الغاؤه بموجب قرار مجلس الديوانية”.

وأضاف، أن “من يملك صلاحية التعيين يملك صلاحية الاعفاء وبكل الأحوال فأن الاعفاء ينبغي أن يبنى على توصيات لجنة تحقيقية أو استجواب وفقا للشكلية التي حددها القانون ومن قبل الجهة التي تقوم بالتعيين وحيث أن (عقيل عبد السادة عبيد حمزة سبق ان تم تعيينه وتثبيته، فأن قرار الاعفاء الصادر من مجلس محافظة الديوانية وامركم الاداري اعلاه بالاعفاء قد صدر تجاوزاً لصلاحياتكم” .انتهى (1)

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