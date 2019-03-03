2019/03/03 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السليمانية -عراق برس-3آذار/ مارس: كشفت محكمة سليمانية، الاحد ، تفاصيل الدعوة المقامة ضد رئيس حركة الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، والجهة التي رفعتها.

وقال المتحدث باسم محكمة السليمانية، القاضي عمر أحمد، للصحفيين ، أنه “تم استدعاء رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد، من قبل محكمة تحقيق السليمانية، على خلفية دعوى حركها ضده مركز شرطة مطار السليمانية بموجب المادة 229 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، المتعلقة بالاعتداء على موظف دولة أثناء أدائه الواجب الرسمي”.

وبيّن القاضي عمر أحمد، أن “الدعوى الثانية حركها أحد المواطنين بموجب المادة 434 من نفس القانون والمتعلقة بالسب”، مبيناً أن “استدعاء شاسوار عبدالواحد إلى المحكمة جاء بناء على الدعويين المذكورتين، للتحقيق معه”.

وكشف مصادر امنية في وقت سابق من اليوم الاحد ، عن اعتقال رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، بعد ساعات من صدور امر قبض بحقه ومثوله امام المحكمة.



انتهى (1)

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسباب اعتقال ساشوار عبد الواحد برواية رسمية) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسباب اعتقال ساشوار عبد الواحد برواية رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).