2019/03/03 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العراق - زينب الاركوازى

اختتم مساءاليوم السبت 2من اذار مهرجان القراءة الاول فعالياته في مدينة خانقين على حدائق (باخجة خوشى) والذي يقيمه تجمع من اجل خانقين ،لتجديد الصلة بالكتاب تحت شعار(خانقين خان القراءة )، وبدعم مؤسسة دار السطور وجاوان ريكلام وفلتربمو ورئاسة بلدية خانقين ومقهى عبدالمجيد لطفى المركز الثقافى ،وباشراف الدكتور سامان جليل ابراهيم .

وقد شهد المهرجان إقامة العديد من الفعاليات المتنوعة وتوزيع ثلاثة الاف كتاب مجانا إضافة إلى جملة من الفقرات والأنشطة الثقافية والمهارية والفنية كما تضمن المهرجان تنظيم مسرحية تعليمية حول أهمية القراءة في حياة الإنسان,ومعرضا للصورالفوتوغرافيه ومعرضا للفنون التشكيليه وامسية شعرية وحفلا غنائيا .

وأكد المشرف العام على المهرجان الدكتور سامان جليل ابراهيم :"أن مهرجان القراءة يهدف الى تشجيع القراءة وخلق جومن التفائل بين الانسان والكتاب و رفع مستوى الإبداع المعرفي"..

مشيرا إلى" أن تجمع من اجل خانقين تجمع مستقل يحرص على تقديم الأنشطة الثقافية والفنية وهدفها خدمة مدينة خانقين والنهوض بالواقع الثقافى والخدمى ".



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خانقين تحتضن المهرجان الاول للقراءة تحت شعار(خانقين خان القراءة )) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خانقين تحتضن المهرجان الاول للقراءة تحت شعار(خانقين خان القراءة )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).