الجمارك تتلف شحنة عصير وتعيد أصدار أدوية بيطرية مخالفة لضوابط الأستيراد

2019/03/03 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الجمارك، الاحد، عن اتلافها شحنة عصير واعادة إصدار أدوية بيطرية مخالفة لضوابط الأستيراد.وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "السلطات الجمركية في المنطقة الغربية / مركز جمرك طريبيل اتلفت شحنة من مادة عصير لعدم صلاحيتها للأستهلاك البشري فيما اعاد منفذ سفوان الحدودي شحنة أدوية بيطرية لمخالفتها ضوابط وتعليمات الأستيراد".

وأكدت الهيئة العامة للجمارك في بيانها، إنها "أتخذت الأجراءات القانونية بحق شحنة العصير"، مشيرة الى "تطبيق أحكام المادة (٦٨/ثانياً) من قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل واتلافها بالكامل".

يذكر ان مركز جمرك طريبيل اعاد اصدار ارسالية مستحضرات تجميل مخالفة يوم امس السبت، الى الجانب الاردني لعدم وجود الموافقات الاستيرادية وتحرص الهيئة على تطبيق أجراءات مشددة في منافذها الحدودية لفرض ضوابط أستيراد البضائع وفق القانون، وخاصة فيما يخص استيرادات الأدوية والمواد الغذائية كونها تمس حياة المواطن العراقي.

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