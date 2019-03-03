2019/03/03 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VL_9CEkyjnU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اكثر من عشر سنوات وأحياء سامراء مكبلة بالحجز بأوامر وزارة العدل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اكثر من عشر سنوات وأحياء سامراء مكبلة بالحجز بأوامر وزارة العدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).