حكيم شاكر: مباراة أصفهان غداً صعبة ونتطلع للفوز

2019/03/03 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكَّد حكيم شاكر، مدرب الزوراء، أنَّ فريقه يتطلع لتحقيق نتيجة جيدة

أمام ذوب آهن أصفهان، في مستهل مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال

آسيا.

ويحلُّ الزوراء، ضيفًا على ذوب آهن أصفهان، مساء غد الإثنين،

بالجولة الأولى من بطولة أندية أبطال آسيا في إستاد فولاذ شهر

بمدينة أصفهان.وقال حكيم شاكر، في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "المباراة الأولى

دائمًا ما تكون صعبة، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لتكون بوابتنا

للعودة محليًا وتحقيق انطلاقة جيدة آسيويًا.وأضاف "الجهاز الفني عمل منذ استلامه المهمة على الجانب المعنوي.

أخرجنا اللاعبين من الضغط النفسي، بعد الخسارة الثقيلة أمام أربيل

برباعية نظيفة، في بطولة الدوري العراقي".ولفت إلى أنَّ "اللاعبين لديهم روح عالية لتقديم مستوى يليق بهم،

وبنادي الزوراء".وختم "الجهاز الفني وضع التكتيك المناسب للمباراة، بعد مشاهدتنا

لعدد من مباريات المنافس، واللاعبون لديهم معرفة كاملة بنقاط قوة

وضعف الفريق الإيراني.

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