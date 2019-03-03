هيأة الإتصالات توضح تذبذب شبكة آسياسيل

2019/03/03 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت هيأة الإتصالات والإعلام، سبب تذبذب شبكة الاتصال لشركة آسياسيل.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "رصدت الفرق الفنية المختصة التابعة لهيئة الاعلام والاتصالات منذ الصباح الباكر تذبذب وتوقف الخدمات المقدمة من شركة {آسياسيل} للمشتركين، اضافة الى تلقي عشرات الشكاوى من المواطنين عن طريق الاتصال بقسم صوت المستهلك على الرقم المجاني 177".وأشارت الهيأة الى "رأيها واجراءاتها بهذا الموضوع، اذ تم الاتصال بشركة {آسياسيل} لبيان أسباب الانقطاع والتذبذب بالخدمة المقدمة، وتوجيه إنذار مباشر الى الشركة، وألزامها اخطار المستخدمين بالحالات التي يتوقع فيها تعطل الشبكة، وضمان عدم تأثر المستخدمين باي اعمال صيانة او تحديث لعناصر الشبكة، اضافة الى اتخاذ اجراءات قانونية بحق الشركة وبناء على عقد الرخصة بعد معرفة الاسباب الحقيقية ومسبباتها".وأشار البيان الى ان "شركة {آسياسيل} بحل المشكلة بأسرع وقت وعدم تكرارها، وان كان الامر خارج عن ارادتها كما ادعت لاسباب فنية تتعلق بجهودها لتحسين الخدمة".وجددت الهيأة "تأكيدها لجميع المشتركين في خدمات اتصالات الهاتف النقال وضمن جميع الشركات المرخصة، ان فرقها الفنية تتابع يوميا جودة الخدمة المقدمة من شركات {اسيا سيل، و زين، وكورك تليكوم}، وتقديم تقارير يومية للشركات لمعالجة المشاكل الفنية باسرع وقت، وان لا يتجاوز 24 ساعة فقط".انتهى

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