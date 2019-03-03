‎تحديد الخامس من نيسان المقبل موعدا لمهرجان مصطفى جمال الدين السابع

2019/03/03 | 16:38

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لمحة مختصرة:

‎شبكة اخبار الناصرية:

‎اعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار اليوم عن تحديد الخامس من شهر نيسان المقبل موعدا لانطلاق فعاليات مهرجان مصطفى جمال الدين السابع في ذي قار.





‎شبكة اخبار الناصرية:‎اعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار اليوم عن تحديد الخامس من شهر نيسان المقبل موعدا لانطلاق فعاليات مهرجان مصطفى جمال الدين السابع في ذي قار.‎وقال بيان للوزارة حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ان تحديد موعد المهرجاء جاء على هامش لقاء وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني باعضاء التجمع الثقافي في مدينة سوق الشيوخ حيث من المقرر ان يقام المهرجان.‎وبين ان الوزارة ستسخر جميع الجهود الممكنة وتهيئ المستلزمات الضرورية لانجاح هذا المحفل الثقافي المهم في محافظة ذي قار .

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