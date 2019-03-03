نائب عن الحكمة لـ(باسنيوز):

2019/03/03 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تيار "الحكمة"(يتزعمه عمار الحكيم) خالد الجشعمي ، اليوم الاحد ، ان تحالف "سائرون"(يتزعمه مقتدى الصدر) غير مخول بالتحدث باسم تحالف "الإصلاح" الذي يضم عددا من الكتل والأطراف السياسية ومن بينها "الحكمة" .

وقال الجشعمي لـ(باسنيوز) ان " الاجتماعات التي عقدها تحالف سائرون مع الفتح تمثل الجانبين وليست بالضرورة ان تمثل تحالفي الإصلاح والبناء"، لافتا بالقول "الى الان ننتظر نتائج ما تشكل من لجان بين الجانبين بشان القضايا العالقة ومنها حسم أسماء مرشحي الكابينة الوزارية والجانب الخدمي والبرنامج الحكومي".

مضيفاً ، ان "تحالف الإصلاح سيعرض ما نوقش في اجتماعات الفتح وسائرون وسيأخذ ما يتفق عليه قادة الإصلاح ولا يلتزم بالامور التي يعتقد تحالف الإصلاح انها تمثل اشكالا مع الأطراف الأخرى".





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