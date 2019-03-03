توضيح رسمي على توقف بخدمات

2019/03/03 | 16:40

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شفق نيوز/ قالت هيئة الاعلام والاتصالات ان فرقها الفنية المختصة رصدت صباح اليوم تذبذب وتوقف الخدمات المقدمة من شركة "اسيا سيل" للمشتركين، اضافة الى تلقي عشرات الشكاوى من المواطنين عن طريق الاتصال بقسم صوت المستهلك على الرقم المجاني 177.وذكرت الهيئة في بيان، انها اتصلت بشركة "اسيا سيل" لبيان اسباب الانقطاع والتذبذب بالخدمة المقدمة، وتوجيه انذار مباشر الى الشركة، والزامها اخطار المستخدمين بالحالات التي يتوقع فيها تعطل الشبكة، وضمان عدم تأثر المستخدمين باي اعمال صيانة او تحديث لعناصر الشبكة، اضافة الى اتخاذ اجراءات قانونية بحق الشركة وبناء على عقد الرخصة بعد معرفة الاسباب الحقيقية ومسبباتها.من جهتها وعدت شركة "اسيا سيل" بحل المشكلة باسرع وقت وعدم تكرارها، وان كان الامر خارج عن ارادتها كما ادعت لاسباب فنية تتعلق بجهودها لتحسين الخدمة.

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