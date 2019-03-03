الفياض يؤكد ضرورة اشراك أبناء سنجار في حفظ الأمن بالقضاء

2019/03/03 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ضرورة اشراك أبناء سنجار في حفظ الأمن وتوفير الارضية لاعادة اعمار القضاء.

وقال الفياض خلال زيارته إلى قضاء سنجار غربي نينوى، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الشرطة المحلية هي من ستمسك امن قضاء سنجار وتقدم الدعم الكامل للجيش الذي سيتواجد في أطراف القضاء وعلى جبل سنجار”، مشيرا الى “اهمية استحضار كل دوائر الدولة الى سنجار وتوفير الامن لها”.

وأضاف، ان “سنجار بحاجة الى تشكيل قوة من الشرطة المحلية تمسك الامن في القضاء بدعم الجيش الذي سيتواجد باطراف القضاء”، لافتا الى “العمل على ايجاد ادارة جديدة في سنجار مكونة من جميع الاطراف”.

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