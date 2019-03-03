توران: ١٥٠ قانوناً لم تشرع في الدورات النيابية السابقة

2019/03/03 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب النائب حسن توران اليوم الاحد، ان مجموع القوانين

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