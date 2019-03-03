2019/03/03 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية ،الأحد، ان “ حزب الله” اللبناني بات يتحكم بمفاصل الأوضاع في العاصمة اللبنانية بيروت أكثر من أي وقت مضى.وقالت الصحيفة أن “ حزب الله” اللبناني أكبر من أي وقت مضى في بيروت حتى بعد اتخاذ بريطانيا قرارا بوضع الحزب على لائحة الإرهاب”، لافتا الى ان “الإعلان البريطاني الأخير بشأن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الغارديان”: تصنيف بريطانيا لـ”حزب الله” كمنظمة إرهابية ينسجم مع سعي واشنطن لعزل إيران alansaar.

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