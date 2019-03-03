المونيتور: أمريكا تسعى لتوثيق علاقاتها العسكرية مع العراق رغم الرفض العراقي

2019/03/03 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد موقع “المونيتور” الأمريكية، سعي الإدارة الأمريكية لتوثيق علاقاتها العسكرية مع العراق رغم الرفض الكبير من بعض الكتل السياسية العراقية لوجود القوات العسكرية الأميركية في البلاد.وذكر التقرير الأمريكي، أن “أكثر من 50 نائبًا في البرلمان تقدّموا بطلب إلى رئاسة مجلس النوّاب، لتضمين جدول أعمال الجلسة الأولى من الفصل التشريعيّ الثاني، بنداً يتعلّق بمراجعة […]

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