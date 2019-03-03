“أوبك”: السعودية تقطع خطوات جيدة في تنويع موارد الطاقة

2019/03/03 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الطاقة القطري اتفاق روسيا وبعض الدول الأعضاء في أوبك على تجميد إنتاج النفط.وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء، إن” وزراء طاقة روسيا وبعض الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” اتفقوا على تجميد إنتاج النفط نقلا عن وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة”.من جهته قال وزير النفط السعودي علي بن إبراهيم النعيمي لـ”بلومبرغ” إنهم […]

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