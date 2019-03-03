مقتل ثلاثة “دواعش” حاولوا التسلل إلى مناطق غربي الانبار

2019/03/03 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ألانبار… أفاد مصدر امني في قيادة عمليات الجزيرة بمحافظة الانبار، الأحد، بان القوات الأمنية قتلت ثلاثة عناصر من عصابات “داعش” الإجرامية أثناء محاولتهم التسلل إلى مناطق غربي الانبار.وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “القوات الأمنية تمكنت من قتل ثلاثة من عناصر عصابات داعش الإجرامية في منطقة جزيرة الباغوز السوري […]

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