مصدر عراقي يكشف عن الجهة التي تقف وراء تفجيرات الموصل الأخيرة

2019/03/03 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر في مدينة الموصل العراقية أن التفجيرات الأخيرة في المدينة لم ينفذها تنظيم "داعش"، بل قامت بها مليشيات مسلحة نتيجة خلافات مادية، يتم على إثرها تنفيذ تلك العمليات تحت ستار التنظيم.

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