تعديلات جديدة على قوانين المستديرة البيضاء من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم

2019/03/03 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يصدر مجموعة من التعديلات على قوانين اللعبة يتم تطبيقها بداية من 1 من حزيران المقبل.

وجاءت التعديلات كالتالي:-

1- تعديل خاص بلمس اليد للكرة، حيث أنه من الممكن احتساب خطأ في اللمس غير المتعمد، بحيث لا يمكن تسجيل هدف أو صناعة فرصة بلمسة من اليد حتى وإن كان غير متعمد.

2- أصبح من الممكن إشهار البطاقات الصفراء والحمراء للأجهزة الفنية ولن يتم العمل بالطرد الشفهي.

3- في التبديل أثناء المباراة، يقوم اللاعب المستبدل بالخروج من أي نقطة من الملعب وليس من منتصف الملعب فقط.

4- في ضربات المرمى، أصبح من الممكن أن يقوم الحارس بتمرير الكرة لزميله داخل منطقة الجزاء ولا ينتظر خروجها من المنطقة.

5- الحكم ليس لاعب في كل الأحوال، فمن الممكن أن يقوم الحكم بعملية إسقاط للكرة إذا ما تداخل في الكرة ولمسها.

6- معاقبة اللاعبين الذين يثيرون المشاكل في الحائط البشري خلال الضربات الثابتة.

7- في ضربات الجزاء، أصبح الحارس مطالب بوضع قدم واحدة على خط المرمى أثناء التنفيذ عكس التعديل الأخير بوضع قدميه على الخط.





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