خالد الملا: عبد المهدي يملك الامامة الكبرى ويحق له ان يصلي بنا جماعة

2019/03/03 | 17:16

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عنوان الخبر المرسل:خالد الملا: عبد المهدي يملك الامامة الكبرى ويحق له ان يصلي بنا جماعةhttp://www.skypressiq.net/l/41850

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