2019/03/03 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ اعتقلت الشرطة في مدينة الموصل شخص اقدم على جريمة اغتصاب طفلة.وقال الناطق باسم الداخلية في بيان، ان مديرية شرطة الحدباء التابعة لقيادة شرطة نينوى وبعد تشكيل فريق عمل بإشراف قائد الشرطة تلقي القبض على أحد المجرمين بعد قيامه بجريمة إغتصاب بحق طفلة بريئة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.واضاف ان الطلفة تم نقلها الى المستشفى لإسعافها ومعالجتها علماً ان المجرم يبلغ عمره ( ٣٩ ) سنة تم تدوين أقواله بالإعتراف إبتدائياً وقضائياً وسيتم إكمال جميع الإجراءات القانونية ليتم إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لإنزال أقصى العقوبات بحقه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال شخص اغتصب طفلة بعمر ثلاث سنوات في الموصل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال شخص اغتصب طفلة بعمر ثلاث سنوات في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).