الهجرة تعلن عودة 90% من العائلات النازحة إلى صلاح الدين

2019/03/03 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين, الأحد, عن عودة 90 % من العائلات النازحة إلى محافظة صلاح الدين.وقال وكيل الوزارة جاسم العطية في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “ملف عودة النازحين بجميع المحافظات في طريقه الى الانتهاء”.وأشار العطية, إلى أن “ملف عودة النازحين في صلاح الدين بلغ 90% وعدم عودة الباقين […]

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