2019/03/03 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت مصادر سياسية مطلعة اليوم الأحد، أن الحكومة العراقية تعمل على إعداد خطة شاملة للتعامل مع عناصر داعش الأجانب وطريقة التعاطي مع ملفهم الشائك.وقالت المصادر، أن “ الدواعش الأجانب القادمين من سوريا يشكلون خطرًا كبيرًا على أمن البلاد، لذلك فان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يعمل رفقة مجلس الأمن الوطني على إعداد صيغة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة العراقية تبحث عن طريقة للتعامل مع الملف الشائك للدواعش الأجانب alansaar.

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