2019/03/03 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، عن تنسيقها مع جهات أمنية وقضائية للنظر في مسألة كيفية التعامل مع ملف الدواعش الأجانب.وقال عضو اللجنة مهدي تقي في تصريح لموقع / الأنصار/، أن “هناك تنسيق عالي بين لجنة الأمن والدفاع النيابية، ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي، وقضاة المحاكم العليا، للنظر في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن والدفاع النيابية تناقش مع جهات أمنية وقضائية ملف الدواعش الأجانب alansaar.

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