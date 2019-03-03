الاعلام الاتصلات توجه انذاراً لـ”اسيا سيل” على خلفية تذبذب الخدمات

2019/03/03 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاحد، توجيه انذار لشركة “اسيا سيل” على خلفية رصد تذبذب الخدمات المقدمة للمشتركين وانقطاع في خدمة الاتصال.

وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الفرق الفنية المختصة التابعة لهيئة الاعلام والاتصالات رصدت منذ الصباح الباكر تذبذب وتوقف الخدمات المقدمة من شركة اسيا سيل للمشتركين، اضافة الى تلقي عشرات الشكاوى من المواطنين عن طريق الاتصال بقسم صوت المستهلك على الرقم المجاني 177”.

وأوضح البيان، انه “تم الاتصال بشركة اسيا سيل لبيان اسباب الانقطاع والتذبذب بالخدمة المقدمة، وتوجيه انذار مباشر الى الشركة، والزامها اخطار المستخدمين بالحالات التي يتوقع فيها تعطل الشبكة، وضمان عدم تأثر المستخدمين باي اعمال صيانة او تحديث لعناصر الشبكة، اضافة الى اتخاذ اجراءات قانونية بحق الشركة وبناء على عقد الرخصة بعد معرفة الاسباب الحقيقية ومسبباتها”.

وتابع، ان “شركة اسيا سيل وعدت بحل المشكلة باسرع وقت وعدم تكرارها، وان كان الامر خارج عن ارادتها كما ادعت لاسباب فنية تتعلق بجهودها لتحسين الخدمة”، مجددة “تأكيدها لجميع المشتركين في خدمات اتصالات الهاتف النقال وضمن جميع الشركات المرخصة، ان فرقها الفنية تتابع يوميا جودة الخدمة المقدمة من شركات (اسيا سيل، و زين، وكورك تليكوم)، وتقديم تقارير يومية للشركات لمعالجة المشاكل الفنية باسرع وقت، وان لا يتجاوز 24 ساعة فقط”.

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