2019/03/03 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت النائبة كفاء فرحان، انها اتفقت مع محافظ صلاح الدين على إيقاف سحب الملاعب الخماسية من قبل بلدية سامراء.

وذكر بيان لمكتبها تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تفاعلا مع رؤية النائبة كفاء فرحان بحماية النشاطات الشبابية ودعمها لما فيها من تطوير لمستقبل المدينة الرياضي والمناشدات المرسلة إليها من قبل المسؤولين على الملاعب الخماسية في مدينة سامراء وشريحة الشباب الرياضيين في المدينة، تعلن النائبة اتفاقها مع محافظ صلاح الدين عمار الجبر على إيقاف تحويل تلك الملاعب إلى مزاد علني”.

وكانت بلدية سامراء وجهت مؤخرا بسحب الملاعب الخماسية وتحويلها لمزاد علني في القضاء.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

17

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة تعلن الاتفاق على إيقاف سحب الملاعب الخماسية من قبل بلدية سامراء) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة تعلن الاتفاق على إيقاف سحب الملاعب الخماسية من قبل بلدية سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).