2019/03/03 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية حازت قبلة المطرب العراقي، ماجد المهندس، لفنانة عربية في إمارة الشارقة الخليجية يوم امس ، على اهتمام عدد كبير من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.وشهدت كواليس الحفل الذي جمع بين ماجد المهندس والفنانة اللبنانية، نوال الزغبي في الشارقة، الجمعة، موقفا مميزا بينهما، وفور أن التقت الزغبي بالمهندس قالت له بحفاوة “ماجد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو قبلة ماجد المهندس مع فنانة لبنانية تعشل مواقع التواصل صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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