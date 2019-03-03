2019/03/03 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي، الاحد، ان هناك عمل لتوحيد الحدود الادارية للمحافظات مع حدود المحركات، فيما اشار الى اجراء مناورات عسكرية ضمن القطعات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الغانمي من طوزخورماتو: نعمل على توحيد الحدود الادارية للمحافظات ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الغانمي من طوزخورماتو: نعمل على توحيد الحدود الادارية للمحافظات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).