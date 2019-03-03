2019/03/03 | 17:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر امني ،الاحد، بمقتل مدني بعد مهاجمة من قبل مسلحين مجهولين قرب مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجهولون يهاجمون مدنيا ويردونه قتيلا قرب بعقوبة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجهولون يهاجمون مدنيا ويردونه قتيلا قرب بعقوبة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجهولون يهاجمون مدنيا ويردونه قتيلا قرب بعقوبة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).