مجهولون يهاجمون مدنيا ويردونه قتيلا قرب بعقوبة

2019/03/03 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‪‎‪افاد مصدر امني ،الاحد، بمقتل مدني بعد مهاجمة من قبل مسلحين مجهولين قرب مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى.

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