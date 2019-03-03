حسن سالم : ملف دواعش سوريا يتعرض للمساومات السياسية

2019/03/03 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف عضو كتلة صادقون حسن سالم ،اليوم الأحد، عن تعرض ملف بقاء عائلات داعش الإرهابية للمساومات السياسية من قبل بعض الأحزاب، فيما طالبت القضاء بمحاسبة الدواعش الذين تم استلامهم من سوريا سريعا.وقال سالم في تصريح صحفي، إن بعض الكتل السياسية تسعى في الوقت الحالي إلى إعادة عائلات داعش الإرهابية للمدن مقابل مساومات سياسية ...

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