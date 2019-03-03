2019/03/03 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية استدعي اليوم رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد، د، للمثول أمام محكمة السليمانية للتحقيق معه في دعويين، وقررت توقيفه لمدة 24 ساعة.وأعلن المتحدث باسم محكمة السليمانية، القاضي عمر أحمد، في تصريح صحفي تابعته اليوم الاثمن أنه “تم استدعاء رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد، من قبل محكمة تحقيق السليمانية، على …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خفايا واسرار ما فعله شاسوار عبد الواحد ليتم الاطاحة به صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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