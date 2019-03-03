2019/03/03 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس افاد مصدر محلي، الاحد، بأن قوة أمنية مشتركة عثرت على مضافتين لداعش تحتوي على أواني للطبخ وشباك لصيد الأسماك قرب نهر ديالى.وقال المصدر في حديث لـ”ناس”، اليوم (3 اذار 2019)، إن “قوة مشتركة نفذت عملية تفتيش وتطهير بساتين الزور قرب نهر ديالى شمال شرقي المحافظة، حيث عثرت على مضافتين لداعش تحتوي على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صور: عناصر داعش يصطادون الأسماك في نهر ديالى!) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صور: عناصر داعش يصطادون الأسماك في نهر ديالى!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).