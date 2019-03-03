فيديو: قبلة ماجد المهندس نالت رضا نوال الزغبي: متفاجئة وسعيدة

2019/03/03 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس حازت قبلة المطرب العراقي، ماجد المهندس، للفنانة العربية نوال الزغبي, في إمارة الشارقة الخليجية، على اهتمام عدد كبير من جمهور شبكة الإنترنت.وشهدت كواليس الحفل الذي جمع بين ماجد المهندس والفنانة اللبنانية، نوال الزغبي في الشارقة، أول أمس الجمعة، موقفا مميزا بينهما، وفور أن التقت الزغبي بالمهندس قالت له بحفاوة “ماجد يا […]

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