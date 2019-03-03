بحلول عام 2021.. سيكون من الممكن لـ

2019/03/03 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القليل من الأشخاص يعرفون، أن الهواتف الذكية التي نستخدمها، تفوق قوتها عشرات المرات من الحواسيب التي استخدمتها "ناسا" في هبوط الإنسان على القمر، وهذا يدل

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