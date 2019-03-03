2019/03/03 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت كتلة صادقون ، اليوم الأحد، عن تعرض ملف بقاء عائلات داعش الإرهابية للمساومات السياسية من قبل بعض الأحزاب، فيما طالبت القضاء بمحاسبة الدواعش الذين تم استلامهم من سوريا سريعا.

وقال عضو الكتلة حسن سالم في تصريح صحفي تابعته " الغدير " إن بعض الكتل السياسية تسعى في الوقت الحالي إلى إعادة عائلات داعش الإرهابية للمدن مقابل مساومات سياسية تجري في الخفاء، لافتا إلى إن ملف بقاء عائلات داعش الإرهابية أصبح عرضة للمساومات السياسية في الوقت الحاليوأضاف أن بقاء تلك العائلات في المدن سيتسبب بإعادة الفوضى الأمنية في المحافظات الغربية، مطالبا القضاء العراقي بالإسراع في تنفيذ الإحكام تجاه الدواعش الذين تم استلامهم من سوريا. وكشف النائب عن محافظة صلاح الدين محمد كريم، الأسبوع الماضي عن قيام عائلات عصابات داعش الإرهابية بإقامة الدعاوى الكيدية ضد المدنيين في المحافظات الغربية للمساومة على إطلاق سراح أبناءها الإرهابيين بتوجيه عدد من الدول بينها أمريكا، فيما بين أن عدداً كبيراً من الدواعش تم إطلاق سراحهم بهذه الطريقة في الانبار وصلاح الدين ونينوى.

انتهى ع.س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون: ملف دواعش سوريا يتعرض للمساومات السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادقون: ملف دواعش سوريا يتعرض للمساومات السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).