رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يصل بغداد مع وفد رسمي

2019/03/03 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل الرئيس محمود عباس ،الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة

رسمية.وكان باستقبال الرئيس على أرض مطار بغداد الدولي وزير التخطيط العراقي

نوري الدليمي، وعدد من المسؤولين العراقيين، وسفيرة العراق غير

المقيمة صفية السهيل، وسفير فلسطين لدى العراق أحمد عقل.ومن المقرر أن يلتقي الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل

عبد المهدي، لبحث الوضع السياسي الراهن وما تتعرض له القضية

الفلسطينية من أخطار، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها

وتطويرها في شتى المجالات.ويرافق الرئيس في زيارته: رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية العامة ،

ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية ، ومستشار الرئيس

الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية

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