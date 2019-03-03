ليفربول يسعى لكتابة التاريخ في ديربي الميرسيسايد

2019/03/03 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على جاره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، مساء اليوم الأحد، على ملعب جوديسون بارك، لحساب الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول لتحقيق رقم قياسي جديد بعدم تلقي الهزيمة ضد إيفرتون على ملعب جوديسون بارك للمباراة الثامنة على التوالي، وذلك عندما يلتقي الفريقان في الديربي بعد سويعات قليلة.وكان ليفربول قد تفادى الهزيمة على ملعب الفريق الأزرق في 7 مباريات متتالية على أرض الأخير بين عامي 1913 و1922، وعادل الفريق الحالي الذي يدربه المدرب الألماني يورجن كلوب هذا الإنجاز بالتعادل مع التوفيز بدون أهداف على ذات الملعب خلال الموسم الماضي.وسيكون ديربي اليوم هو الديربي رقم 100 الذي يقام على ملعب جوديسون بارك في الدوري الإنجليزي، ورقم 200 بين الفريقين في نفس البطولة.وتقابل الفريقان في 232 مباراة سابقة في كل المسابقات، حقق فيها ليفربول الفوز في 93 مناسبة، في مقابل 66 حالة فوز للفريق الأزرق، بينما خيم التعادل على 73 مباراة.انتهى

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