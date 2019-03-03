الكربولي يعلق على تصفير قضايا بعض السياسيين: كن منصفا يا سيدي القاضي

2019/03/03 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق النائب محمد الكربولي، الاحد، على ما طرح في وسائل الاعلام بشأن تصفير قضايا بعض السياسيين في القضاء.

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