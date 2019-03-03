عباس يصل بغداد ويلتقي عبدالمهدي

2019/03/03 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الاحد، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

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